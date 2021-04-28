Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Олимпик и луганская Заря.

Донецкий Олимпик и луганская Заря лишь в конце апреля 2021 года подведут черту противостояниям в рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги, сыграв свой поединок в Чернигове.

Юрий Калитвинцев, после матча между этими командами в минувший уик-энд (2:1 — победа Зари), решил использовать с первых минут Богдана Векляка в центре обороны, в то время как Тадеус Нкенг сместится на позицию под нападающим, которым в этой игре станет Ибрагим Каргбо. Также, отмечаем выход Таллеса вместо Бенито с первых минут.

От Виктора Скрипника наблюдаем изменение на позиции правого защитника, где вместо Фаворова сыграет Агрон Руфати, а на противоположной стороне поля Жуниньо уступил место Андресу Цыганиксу. Ловро Цвек будет исполнять роль опорника у луганчан, а в атаке будем наблюдать за игрой Артема Громова и экс-игрока Олимпика Захеди Шахаба.

Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Векляк, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Таллес, Нкенг, Тейшейра — Каргбо.

Запасные: Бетим, Зотько, Снурницын, Завийский, Романовский, Экра, Альваренга, Чогадзе, Бенито.



Заря: Василь — Руфати, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Цвек — Хомченовский, Кочергин — Лунев — Громов, Шахаб.