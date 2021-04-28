Украина

Нападающий Олимпика получил двойной перелом в столкновении с вратарем Зари.

В перенесенном матче 10-го тура чемпионата Украины между Олимпиком и Зарей в Чернигове произошел ужасный эпизод.

Спустя полчаса после стартового свистка форвард "хозяев" Каргбо пытался достать мяч на правом фланге, но его опередил вратарь гостей Василь.

Голкипер сыграл в мяч, но при этом так жестко зацепил ногу соперника, что того с двойным переломом увезли на "скорой".

Арбитр матча преддьявил Василю красную карточку. Место в воротах занял Шевченко, заменивший Лунева.