Специалист высказался о матче с Олимпиком.
ВИКТОР СКРИПНИК, ФК ЗАРЯ ЛУГАНСК
28 апреля 2021, 19:25
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал скандальный матч против донецкого Олимпика в рамках УПЛ.
"Мне жалко моих ребят. Это уже не первый раз. Ну мы все равно будем третьими. Мы подходим к лидерам, но нас опускают.
Мне в Украине хватает экзотики. Боремся с "ветровыми мельницами", все все понимают... Как-то так у нас. Ни комментариев, ничего. Все идет как кому-то нужно".
"Был в том эпизоде офсайд? У него (у арбитра матча — прим.) спросите. Кто-то там сидит наверху. Была простая динамика. Василь первый на мяче — фиксируется офсайд. Потом красная нам. Моих ребят мне просто жалко.
Я уже насмотрелся этого. Ребята стараются играть в футбол, мы защитим то место, на котором стоим. Нельзя издеваться от игры к игре. Прошлый сезон... Уже смешно и неприятно. Но я горд за ребят. Бред сумасшедшего. Я не хлопал судье, у меня нет к нему уважения", — сказал Скрипник.
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