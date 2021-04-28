Украина

Специалист высказался о матче с Олимпиком.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал скандальный матч против донецкого Олимпика в рамках УПЛ.

"Мне жалко моих ребят. Это уже не первый раз. Ну мы все равно будем третьими. Мы подходим к лидерам, но нас опускают.

Мне в Украине хватает экзотики. Боремся с "ветровыми мельницами", все все понимают... Как-то так у нас. Ни комментариев, ничего. Все идет как кому-то нужно".

"Был в том эпизоде офсайд? У него (у арбитра матча — прим.) спросите. Кто-то там сидит наверху. Была простая динамика. Василь первый на мяче — фиксируется офсайд. Потом красная нам. Моих ребят мне просто жалко.

Я уже насмотрелся этого. Ребята стараются играть в футбол, мы защитим то место, на котором стоим. Нельзя издеваться от игры к игре. Прошлый сезон... Уже смешно и неприятно. Но я горд за ребят. Бред сумасшедшего. Я не хлопал судье, у меня нет к нему уважения", — сказал Скрипник.

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