Украина

Футболист не доиграл матч с Зарей.

В рамках матча-доигровки 10-го тура УПЛ Олимпик в Чернигове обыграл Зарю со счетом 2:1.

На 32-й минуте игры вратарь луганчан Никола Василь столкнулся с форвардом Олимпика Ибрагимом Каргбо.

Футболист на носилках покинул поле и на карете скорой помощи был доставлен в Киев, где ему провели медицинское обследование.

Как сообщил главный тренер дончан Юрий Калитвинцев, у футболиста выявлен перелом малой и большой берцовой кости.

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