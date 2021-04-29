Украина

Форвард Зари высказался о поражении от Олимпика в матче чемпионата Украины.

В рамках перенесенного поединка 10-го тура украинской Премьер-лиги Олимпик одержал победу над Зарей со счетом 2:1, однако матч вызвал волну обсуждений из-за спорных решений судейской бригады.

Так, на 23-й минуте встречи гол Артема Громова отменили из-за того, что его партнер по команде Максим Лунев завалился на голкипера донецкого клуба Артема Кичака, тем самым помешав тому попытаться совершить сейв.

"Судья сказал, что в эпизоде с незасчитанным голом Лунев лежал на газоне и мешал вратарю. Я говорю, что хорошо хоть не за стадионом лежал".

"Я бил по воротам, там никто не мешал вратарю. А засчитай этот гол — игра сложилась бы по-другому", — заявил Артем Громов в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Олимпик — Заря вы можете на Football.ua.