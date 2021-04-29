Украина

Голкипер Олимпика высказался о победе над Зарей в матче чемпионата Украины.

В рамках перенесенного поединка 10-го тура украинской Премьер-лиги Олимпик одержал победу над Зарей со счетом 2:1. Голкипер донецкого клуба Артем Кичак поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Долгожданная победа, все настраивались только на положительный результат. Хотели дать бой Заре, реабилитироваться за поражение, которое случилось три дня назад. Довольны, что удалось победить", — заявил Кичак в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Олимпик — Заря вы можете на Football.ua.