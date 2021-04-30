Украина

Наставник Шахтера прокомментировал подготовку его команды к очередному поединку в рамках УПЛ.

Непосредственными усилиями киевского Динамо, донецкий Шахтер досрочно завершил неудачей процесс защиты чемпионского титула в текущем сезоне украинской Премьер-лиги. Однако, у "горняков" еще есть три поединка до конца национального первенства, в течении которых они могут потерять даже вторую строчку в турнирной таблице.

Дабы избежать этого, подопечным Луиша Каштру необходимо обыгрывать днепровский Днепр-1 уже на ближайших выходных на поле столичного НСК Олимпийский. Накануне данного поединка главный тренер Шахтера выступил перед пресс-службой клуба с комментариями относительно состояния его команды и планов на ближайшую игру.

"Работаем с акцентом на то, чтобы победить в следующем матче. Отрабатываем нашу структуру в обороне и наши макропринципы на предстоящую игру. Очень сконцентрированы на том, чтобы добиться победы, зная, насколько это важно. Чемпионат дался нам очень сложно, и сейчас нам необходимо разрешить вопрос второго места — упрочить наши позиции и быть в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон. Отрабатываем все то, что может потребовать предстоящая игра.

Мы знаем обо всех качествах Днепра-1 и знаем свои качества. Уважаем соперника, но в первую очередь уважаем себя. Мы очень сконцентрированы на себе. Вы правы, Днепр-1 проводит великолепный сезон — у них отличная, качественная игра в этом году, футболисты высокого уровня. Понимаем, насколько сложным будет матч.

Соперники прекрасно начинают атаки. Их центральный нападающий (Артем Довбик — ред.) очень силен. Много передач проходит в зону, но также они играют в недодачу с форвардом, поэтому соперник опасен в атаке. Мы видели много отличных моментов у этой команды за последнее время и знаем о ее качествах. Днепр-1 не просто так проводит так хорошо 2021-й год. В футболе всегда есть объяснение, почему так происходит.

У меня нет футболистов, которые имели мало игрового времени. Все были нужны в этом сезоне. Мы теряли многих. Если кто не помнит, у нас было 12 случаев коронавируса, сложнейшие травмы, пришлось достаточно долгое время тренироваться без игроков. Очень нетипичный сезон. Даже те ребята, которые возвращались после COVID-19, были неподготовленными, и нам приходилось использовать тех молодых футболистов, которые в принципе еще не были готовы.

Поэтому говорить о том, что кто-то провел не так много времени на поле… Можем сказать об Исмаили, Коноплянке. Вот, наверное, их мы не так много использовали — из-за сложных травм, которые они пережили и переживают сейчас. А те, кто еще не подготовлен, не будут играть, нет.

Это — Исмаили, Коноплянка, Бондарь, Мораес, Марлос. Много игроков. И я всегда говорю, что на это есть причины. Да, я беру на себя всю ответственность как тренер. Это то, что я должен делать каждый день — проверять свою совесть на чистоту после моей ежедневной работы. Но, как я и сказал, в футболе всегда есть причины. Ничего не происходит просто так. Если провести такое интересное упражнение и сравнить нашу команду в прошлом сезоне, где ничего не поменялось, и в этом, то очень быстро мы придем к итогу, почему так", — подытожил португальский специалист.

Напомним, что ранее центральный защитник Шахтера Сергей Кривцов высказывался по поводу предстоящей игры против днепрян.

Матч Шахтер — Днепр-1 состоится 1 мая, начало в 17:00 по киевскому времени.