Украина

Футболист через время сможет приступить к тренировкам.

После матча против Зари, в котором Ибрагим Каргбо-младший получил травму, футболиста доставили в клинику, где провели немедленную операцию.

Глава медицинского центра Анна Вовченко прокомментировала операцию футболиста и назвала сроки, которые уйдут на восстановление.

"Все сработали очень оперативно, потому что это произошло в Чернигове. Мы приняли его около 22:00, а уже в 8.30 начиналась операция. У него довольно тяжелая травма – многооскольчатый перелом большеберцовой кости и малоберцовой. Операция длилась 2 часа.

При операции использовался специальный стержень, он сразу сможет наступать на ногу, переносить до 20% своего веса с использованием костылей. Такая ходьба будет продолжаться 2,5 месяца. Если все будет хорошо на рентгене, через три с половиной месяца он начнет понемногу бегать, а потом еще через год нужно будет вытянуть стержень. Считаю, что он нормально вернется к футболу", — сказала Вовченко.

Ранее агент бельгийца Дмитрий Селюк заявил, что организовал операцию для Каргбо Игорь Суркис.