Украина

Агент бельгийца рассказал, как футболиста доставили в больницу.

В матче УПЛ между Олимпиком и Зарей форвард дончан Ибрагим Каргбо получил перелом. Его агент Дмитрий Селюк прокомментировал повреждение Каргбо-младшего.

"После перелома его сразу отвезли в больницу в Чернигове. Надо поблагодарить руководство Десны за то, что они организовали встречу в больнице, им Гельзин позвонил по этому поводу. Они сделали снимки, а я в это время позвонил Игорю Суркису и рассказал про перелом. Он сразу сказал, чтобы его везли в клинику профессора Сергиенко.

Он организовал, чтобы его быстро привезли в больницу и сделали операцию. Она прошла успешно, через 2-3 месяца он уже будет в строю в зависимости от организма. Каргбо — мощный, здоровый, тренированный и атлетичный игрок".

"Он сейчас лежит в клинике до воскресенья, после чего переедет на базу Динамо, где будет продолжать определенное лечение. Пока у него есть боли, хотя утром уже легче стало. Хотел бы выразить благодарность украинским врачам, что Ибрагима не пришлось везти в Испанию или Англию. Они молодцы, хорошо сделали операцию. Дай Бог, чтобы Каргбо быстрее поправлялся. Василь написал Каргбо сообщение о том, что сожалеет об этом", — сказал Селюк.

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