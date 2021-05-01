Украина

Главный тренер Колоса дал комментарий после матча с Десной.

В поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна в родных стенах спасла ничейный результат против Колоса (2:2).

Главный тренер ковалевцев Руслан Костышин прокомментировал итог игры.

"Хотел бы извиниться за ненормативную лексику неделю назад. Я был неправ. Извиняюсь перед болельщиками, а особенно перед детьми.

Теперь по игре. При счете 1:0 и 2:0 у нас было куча моментов. У Десны не было контригры. Был навал, а мы допустили ошибки. Счет 2:2 может сыграть ключевую роль в определении того, кто сыграет в Лиге Европы. Есть небольшой осадок. Психология в такие моменты играет большую роль.

Мы редко бываем в таких моментах, когда решается судьба целого сезона. Мне кажется, при счете 2:0 мы начали переживать, стали прижиматься к своим воротам. Наша нервозность привела к двум пропущенным мячам.

Кто будет на четвертом месте: Колос, Ворскла или Десна? Играть в Европе — это кайф для футболистов. Это статусные матчи и внимание всей страны. Мы уже это ощутили. Второй раз выйти в еврокубки — это для нашей команды будет хорошим достижением", — сказал Костышин в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Колос.