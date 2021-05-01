Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна в родных стенах спасла ничейный результат против Колоса (2:2).

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда Петров вывел гостей вперед, а в начале второй половины матча Колос удвоил преимущество в счете усилиями Чурко.

Спустя семь минут Калитвинцев расписался в воротах гостей и подарил надежду "северянам" на спасение, но на 66-й минуте Огиря получил вторую желтую карточку и оставил Десну вдесятером. Тем не менее, команда Александра Рябоконя продемонстрировала характер и смогла забить — автором автогола стал Кравченко на 84-й минуте встречи.

Видео голов и обзор матча:

Видео на YouTube:

Десна — Колос 2:2

Голы: Калитвинцев, 59, Кравченко, 84 (авт.) — Петров, 30, Чурко, 52



Десна: Паст — Конопля, Имереков (Гитченко, 46), Тамм, Ермаков, Сухоцкий (Мостовой, 74) — Калитвинцев, Огиря, Домбровский (Картушов, 46), Гуцуляк — Безбородько.



Колос: Кучерук — Кравченко, Новак, Петров, Черноморец — Богданов (Задоя, 70), Милько — Антюх, Костышин (Смирный, 63), Чурко — Лысенко.



Предупреждения: Конопля, Огиря — Богданов, Петров, Черноморец, Чурко, Кучерук



На 66-й минуте был удален Владислав Огиря (Десна) (второе предупреждение).