Украина

Румынский тренер дал комментарий после матча с Ворсклой.

В поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо в гостях разгромило полтавскую Ворсклу (5:1).

Мирча Луческу остался доволен игрой своих подопечных и прокомментировал выбор состава на оставшиеся матчи.

"С нашей стороны была хорошая игра, у наших футболистов отличная физическая подготовка, ребята хорошо комбинировали в атаке, делали все, что мы наигрывали на тренировках. Мне понравилось, как они двигались, прессинговали. Все голы были забиты после комбинаций, в которых участвовали минимум 4-5 игроков – меня это очень обрадовало. Считаю результат заслуженным.

Наши футболисты должны играть согласно своему чемпионскому титулу, который нужно отрабатывать в каждой игре. Это то, что я просил ребят на установке. Я сказал им: "Вы – чемпионы и должны соответствовать этому уровню. И не должны останавливаться". И я доволен тем, как профессионально они отнеслись к своим обязанностям. Я их поздравил с чемпионством, похвалил и сказал, что теперь начинается мини-чемпионат из трех матчей, где мы снова должны доказать всем и себе, в первую очередь, что мы заслужили выиграть этот чемпионат.

Выбор состава на оставшиеся матчи? Для меня очень важно то, кто как тренируется в преддверии этих матчей. Если кто-то расслаблен и занимается не так, как нужно, я просто не буду его ставить. Мы будем играть до конца чемпионата с уважением ко всем командам", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворскла — Динамо.