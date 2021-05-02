Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка УПЛ.

Сегодня, 2 мая, состоится поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская Заря сыграет против закарпатского Миная.

Коллектив Виктора Скрипника все еще продолжает погоню за донецким Шахтером, однако нынче больше озабочен тем, чтобы воспользоваться синхронными осечками своих преследователей. Минай, в свою очередь, безутешно влечет свое существование на последней строчке турнирной таблицы, отставая на два очка от ближайшего соперника

Следить за событиями поединка Заря — Минай вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 2 апреля, в 17:00 по киевскому времени:

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