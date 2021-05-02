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Football.ua представляет анонс матча 24-го тура УПЛ между Зарей и Минаем.

В Запорожье и Заря, и Минай попытаются добыть очки. Ни одна из команд еще не лишена турнирной мотивации, хотя задачи решаются диаметрально разные.

Заря – Минай

Воскресенье, 2 мая, 17:00. Славутич-Арена, Запорожье. Виталий Романов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

В Запорожье на Славутич-Арене сегодня встретятся команды, которым очень нужны очки. Заря сейчас располагается на третьем месте. Вчера главные посягатели на бронзовые медали Зари (Колос, Десна и Ворскла) синхронно потеряли очки. Это дает луганчанам право на ошибку. Но они точно не намерены делать эту ошибку в предстоящем матче с Минаем. Тем более еще остаются призрачные шансы побороться с Шахтером за серебро.

Минай находится в очень тяжелой ситуации. На данный момент они ниже всех в турнирной таблице и имеют в своем активе 18 очков, до ближайшего Ингульца 2 очка. Казалось бы, что не так уж и много, но где их набрать Минаю? После матча с Зарей ужгородцам предстоит сыграть еще два матча против Шахтера и против Ворсклы. А потому Минаю уже сейчас необходимо находить в себе силы противостоять такому грозному сопернику как Заря. На неделе у Олимпика это получилось, пускай и не без спорных решений арбитра.

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Ситуация Миная осложнена еще и кадровой ситуацией. На неделе по обоюдному согласию был разорван контракт между клубом и нападающим Антоном Шиндером.

А главный бомбардир и лидер Миная Анатолий Нуриев дисквалифицирован на предстоящей матч. Но не сможет Нуриев и в следующих турах помочь своей команде, поскольку получил травму, которая не позволит ему вернуться на поле в этом сезоне. Все это наталкивает на мысли, что Минай на данный момент – главный претендент на вылет из УПЛ.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 1, победа Зари 3:0

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua