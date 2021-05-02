Украина

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В рамках 24-го тура УПЛ львовский Рух дома добыл победу над Александрией со счетом 2:1.

На гол от Третьякова на 15-й минуте, хозяева ответили взятиями ворот от Притулы и Бойчука.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Рух — Александрия 2:1

Голы: Притула, 52, Бойчук, 54 — Третьяков, 15.

Рух: Бандура — Гагун, Билый (Зец, 85), Стаменкович, Мысык — Карасюк (Мартынюк, 32) — Федорчук, Кухарук (Притула, 32), Климчук, Бойчук (Рунич, 90+2) — Борячук.

Александрия: Панькив — Пашаев (Мишенко, 46), Бондаренко (Мельник, 58), Дубра, Вантух (Стецьков, 67) — Банада — Гречишкин, Ковалец, Мирошниченко — Третьяков (Калюжный, 78) — Шастал (Устименко, 58).

Предупрежден: Мартынюк, 37.