Украина

Коуч львовян оценил домашнюю победу.

В рамках 24-го тура львовский Рух дома обыграл Александрию со счетом 2:1 и фактически обеспечил себе место в УПЛ на следующий сезон.

Главный тренер Руха Иван Федик прокомментировал домашнюю победу.

"Хотел бы сказать, что в этот день футболисты должны праздновать с семьями, а не играть. Можно обойтись другими днями – понедельник, суббота, пятница. Футболисты тоже люди. Поздравляю всех с победой, футболисты – молодцы.

У нас сейчас очень тяжелый календарь. Мало того, что уплотнили в интересах сборной весь чемпионат, так мы еще одну игру играли, вообще некогда отдыхать. Поэтому можно было только гадать, кто из опорных игроков, которые проделывают самый большой объем работы на поле, лучше готов. Мы, скажем так, не угадали".

"За счет чего удалось переломить ход встречи? За счет того, что мы в раздевалке внесли некоторые коррективы в игру. Считаю, то, что Пашаев не вышел на второй тайм, это тоже сыграло нам на руку.

Мы готовимся к каждой игре. В турнирную таблицу можно смотреть, а можно и не смотреть. Следующая игра с Олимпиком через 3 дня, будем готовиться", — сказал Федик.

Видео голов и обзор матча Рух — Александрия можно смотреть на Football.ua.