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Главный тренер Александрии прокомментировал прошедший поединок.

В рамках 24-го тура УПЛ львовский Рух дома добыл победу над Александрией со счетом 2:1. Владимир Шаран прокомментировал игру своей команды.

"После этого матча что-то говорить очень сложно, потому что настраивались только на победу. Я был уверен в ребятах, что они отработают на сто процентов, потому что настроение после Шахтера было очень хорошее.

В первом тайме мы очень были довольны нашей игрой. Ребята выполняли все то, что от них требовалось. Мы хорошо комбинировали, создали несколько моментов, а один реализовали. Потом мы увидели замены соперника. Попытались донести до футболистов в раздевалке, что нужно сыграть немного проще, потому что команда начала нас прессинговать. К сожалению, мы этого не увидели.

Если посмотреть полностью игру и сказать, что мы проиграем этот матч, то я бы никогда в жизни не поверил. Мы могли сравнять счет, могли больше забить. Но грубые ошибки в обороне говорят о том, что мы были слишком уверенны в себе. На Пасху, сколько бы мы не играли, еще ни одной встречи не выиграли. Но это все игровая дисциплина.

После матча с Шахтером у нас все было нормально. В тренировочном процессе все было нормально. Ребята — профессионалы. Но основная причина — некоторые футболисты поверили в себя, что могут без силовой борьбы и вдохновения победить Рух, — сказал Шаран в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рух — Александрия.