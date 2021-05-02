Украина

Ингулец обыграл Олимпик и практически гарантировал себе место в УПЛ на следующий сезон

Подопечные Сергея Лавриненко отправили в ворота соперников сразу три безответных мяча в матче, в котором не владели инициативой.

Олимпик — Ингулец, фото УПЛ

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Олимпик — Ингулец 0:3

Голы: Янаков, 33, Ситчинава, 48, Шевцов, 87



Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Чогадзе (Бенито, 63), Таллес, Тейшейра — Нкенг.



Ингулец: Крынский — Балан, Кучеренко, Салем, Синегуб (Квасный, 65) — Шишка (Плохотнюк, 72), Коробенко — Васин (Шевцов, 71), Запорожец, Янаков (Козак, 59) — Ситчинава.



Предупреждения: Чогадзе, Зотько — Васин.