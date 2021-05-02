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Олимпик — Ингулец 0:3
Голы: Янаков, 33, Ситчинава, 48, Шевцов, 87

Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Чогадзе (Бенито, 63), Таллес, Тейшейра — Нкенг.

Ингулец: Крынский — Балан, Кучеренко, Салем, Синегуб (Квасный, 65) — Шишка (Плохотнюк, 72), Коробенко — Васин (Шевцов, 71), Запорожец, Янаков (Козак, 59) — Ситчинава.

Предупреждения: Чогадзе, Зотько — Васин.