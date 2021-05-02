Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Олимпик — Ингулец
02 мая 2021, 22:54
В поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Олимпик потерпел разгромное поражение от Ингульца.
Подопечные Сергея Лавриненко отправили в ворота соперников сразу три безответных мяча в матче, в котором не владели инициативой.
Видео голов и обзор матча:
Олимпик — Ингулец 0:3
Голы: Янаков, 33, Ситчинава, 48, Шевцов, 87
Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Чогадзе (Бенито, 63), Таллес, Тейшейра — Нкенг.
Ингулец: Крынский — Балан, Кучеренко, Салем, Синегуб (Квасный, 65) — Шишка (Плохотнюк, 72), Коробенко — Васин (Шевцов, 71), Запорожец, Янаков (Козак, 59) — Ситчинава.
Предупреждения: Чогадзе, Зотько — Васин.