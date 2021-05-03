Украина

Главный тренер азовцев дал комментарий после поединка.

Мариуполь в рамках поединка 24-го тура чемпионата Украины принимал на своем поле Львов и уступил со счетом 1:2.

Главный тренер азовцев Остап Маркевич прокомментировал поражение своей команды.

"Как и ожидалось, игра получилась нервная. Мы допустили необязательные ошибки в первом тайме. Это где-то еще больше добавляло нервозности. Когда ты нервничаешь, то все твои рефлексы и движения не позволяют на полную реализовать свой потенциал.

Мы не были довольны этим фактом после первого тайма, поэтому были вынуждены делать перестановки. На мой взгляд, нам это удалось. Где-то контролировали игру, хотя хочу отдать должное сопернику. Они очень грамотно и организовано оборонялись. Было сложно вскрывать их боевые редуты. Все равно у нас были моменты. На мой взгляд, ничейная игра.

Гол на последних минутах? Футбол — это борьба психологий, борьба с неудачами, которые тебе жизнь или футбол ставит. Но надо быть сильным. Я считаю, что мы показываем хороший футбол. Люди это понимают.

Не будем из этого делать трагедию, потому что через два дня у нас важная игра с Динамо. Нужно себя там проявить", — сказал Маркевич в эфире телеканал Футбол 1.