Украина

Главный тренер петровской команды дал комментарий после матча.

В поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Олимпик потерпел разгромное поражение от Ингульца.

Главный тренер петровцев Сергей Лавриненко прокомментировал итог встречи.

"Мы давно не выигрывали, были определенные переживания, но хорошо то, что хорошо заканчивается. Мы не старались играть на ничью и не старались сохранить какое-то минимальное преимущество, мы вышли играть агрессивно, в два нападающих, – отсюда и забитые голы. Ника сегодня молодец. Он живет здесь в Чернигове. На матч пришли посмотреть его родные, его первый тренер, поэтому он старался показать себя. Для нас же он всегда герой. Ингулец с Никой и без него – две разные команды.

О чем говорили с Юрием Калитвинцевым перед игрой? Мы обсуждали ситуацию, в которой оказались наши команды. Хотелось бы, чтобы и Олимпик, и Ингулец сохранили прописку в УПЛ, чтобы в межсезонье усилить состав и в следующем году достойно конкурировать с сильнейшими клубами", — приводит слова Лавриненко официальный сайт Олимпика.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Олимпик — Ингулец.