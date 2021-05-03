Украина

Наставник Зари прокомментировал исход поединка для его команды.

В отличии от противостояния в рамках первого круга украинской Премьер-лиги, луганская Заря в домашнем поединке 24-го тура против закарпатского Миная показала более скромный футбол и, как результат, одержала лишь минимальную победу над явным аутсайдером национального первенства (1:0).

Заря — Минай 1:0 Видео гола и обзор матча

В своем послематчевом интервью главный тренер "мужиков" Виктор Скрипник прокомментировал очередной шаг своей команды на пути к "бронзовым" медалям текущего сезона УПЛ.

"Когда чемпионат выходит на финишную прямую, становится сложнее проводить игры. Мы всегда относимся с уважением к сопернику. Видно, что нам сегодня было непросто. Рады, что вытерпели и нашли свой шанс, выиграли. На сегодняшний день, это — самое важное для нас. В любой игре можно найти ошибки, даже в матчах с большим счетом. Мы хотим улучшаться, даже когда одерживаем победу.

Благодарен ребятам, что они старались и не опускали руки, когда не получалось забить. Минай с Колосом на выезде сыграл вничью, перед этим Десну обыгрывал, поэтому это та команда, обыграть которую можно лишь приложив усилия", — подытожил украинский специалист.

Также Скрипник рассказал журналистам о состоянии Никиты Шевченко, который в результате травмы на тренировке был вынужден пропустить данную игру: "Надеемся лишь на лучшее. Никита получил сотрясение плюс перелом носа. Такое не за один день проходит, поэтому думаем о хорошем и надеемся на его скорейшее возвращение".

Луганская Заря имеет возможность снять все вопросы в борьбе за "бронзовые" медали уже в следующем туре, но для этого ей надо набрать хотя бы одно очко в гостевой игре против днепровского Днепра-1.