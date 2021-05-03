Украина

Наставник Львова высказался о победе над Мариуполем в матче чемпионата Украины.

Мариуполь в рамках поединка 24-го тура чемпионата Украины принимал на своем поле Львов и уступил со счетом 1:2. Главный тренер львовской команды Анатолий Бессмертный поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Рады победе. Игра была тяжелая и сложная. Играли против великолепной команды, которая очень организованная, играющая и молодая".

"Выдержали натиск, предложили контригру. Содержанием игры я остался доволен. Вырвали победу. Это очень приятно. Это награда ребятам, которые играли 5 матч за 18 дней. Была тяжелая дорога, но они все равно выдержали".

"Чувствуется, что ребята хотят учиться и играть. Они правильно выполняют задания, которые им даются перед игрой. Естественно, мы очень и очень рады результату".

"В целом, если сказать, игра, может быть, была ничейная. Нам сегодня улыбнулась удача и этого тоже нельзя отрицать. Игра рукой во втором голе? Сложно сказать. Я не рассмотрел. Не буду кривить душой, может быть, где-то и попало в руку. Не буду утверждать".

"Пока руководство не вело переговоры о продолжении контракта. Чувствуется, что руководство клуба с нами. И когда хорошо, и когда не хорошо. Они не усомнились в нас, несмотря на то, что в начале не ладилось. Оказали нам доверие. Когда у руководства такое отношение, то ты себя чувствуешь увереннее", — заявил Бессмертный в программе Тур Online.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Мариуполь — ПФК Львов вы можете на Football.ua.