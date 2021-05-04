Украина

Украинский специалист попытается спасти "олимпийцев" от вылета из УПЛ.

Олимпик на своем официальном сайте объявил о назначении Романа Санжара на пост главного тренера первой команды.

Экс-наставник львовских Карпат вернулся в донецкий клуб после того, как прошлый главный тренер Юрий Калитвинцев покинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды в УПЛ.

Стоит отметить, что Роман Санжар уже работал главным тренером Олимпика, а будучи футболистом он на протяжении восьми лет является капитаном клуба.

В первом же полноценном сезоне-2013/14 коуч выиграл с Олимпиком Первую лигу и впервые в истории вывел клуб в Премьер-лигу, после чего "олимпийцам" удалось закрепиться в элитном дивизионе.

В тренерский штаб Санжара войдут четверо специалистов:

Ассистент тренера – Дмитрий Гришко.

Ассистент тренера – Яя Туре.

Тренер по физподготовке – Алексей Змиевский.

Тренер вратарей – Станислав Тищенко.

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