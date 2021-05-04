Украина

Новоиспеченный наставник донецкого клуба высказался о своем назначении.

Бывший главный тренер львовских Карпат Роман Санжар вернется на пост наставника донецкого Олимпика после того, как данную должность покинул Юрий Калитвинцев из-за неудовлетворительных результатов команды в украинской Премьер-лиге.

Несмотря на то, что Олимпик еще официально не объявил о назначении Санжара, тот уже успел прокомментировать свое возвращение в донецкий клуб.

"Я следил за командой, ведь она мне не безразлична. Можно сказать, она как родная, столько времени тут провел. Но смотреть со стороны – это одно, а находиться внутри и понимать все процессы – другое. Многое тут поменялось. Самое главное, что сменилась обойма футболистов. Ребят, с которыми я работал, осталось совсем немного. Тем не менее, я думаю, что они должны помочь. Эти ребята — лидеры на сегодняшний день, надеюсь на их помощь".

"По сути, времени уже нет. Практически неделя до конца чемпионата. Не может быть других задач, кроме как остаться в УПЛ, а дальше в следующем году сформировать боеспособный коллектив. Долгих планов не обсуждали, потому что сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы доиграть сезон и остаться. Дальше уже строить планы", — заявил Санжар в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее расторжение контракта с Олимпиком по обоюдному согласию прокомментировал Юрий Колитвинцев.