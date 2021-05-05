Украина

Поединок против Мариуполя стал для украинского хавбек юбилейным за "бело-синих".

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сыграло в нулевую ничью с Мариуполем.

В данном противостоянии принял участие полузащитник "бело-синих" Денис Гармаш, который вышел на замену вместо Виталия Буяльского на 75-й минуте.

Нельзя не отметить, что для 31-летнего украинца этот матч стал 300-м за Динамо во всех турнирах.

Дебютировал же Денис Гармаш за столичный клуб еще 31 октября 2007 года. В текущем сезоне на его счету 16 поединков во всех турнирах, в который ему удалось забить 2 гола и отдал 1 ассист.

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