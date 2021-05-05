Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Динамо Киев — Мариуполь
05 мая 2021, 16:40
В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сыграло в нулевую ничью с Мариуполем.
Командам не хватило двух таймов, чтобы вскрыть оборону друга друга, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Обзор матча:
Динамо Киев — Мариуполь 0:0
Динамо Киев: Бойко — Тымчик (Кендзера, 64), Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Цыганков (Караваев, 64), Шапаренко (Леднев, 87), Буяльский (Гармаш, 74), Де Пена — Беседин (Родригес, 75).
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Мампасси, Чоботенко, Стасюк — Танковский (Петерман, 68) — Горбунов (Кащук, 62), Меличенко (Чех, 46), Мишнев, Топалов (Драмбаев, 82) — Бондаренко.
Предупреждения: Де Пена, Буяльский — Горбунов, Танковский, Топалов, Мишнев, Чех, Мампасси
На 51-й минуте был удален Карлос Де Пена (Динамо Киев) (второе предупреждение).