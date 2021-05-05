Украина

Место хорватского хавбека в старте занял Франциско Ди Франко.

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 принимает на своем поле луганскую Зарю.

В стартовом составе днепровского клуба должен был выйти полузащитник Марио Чуже, однако в конечном итоге 22-летний хорват выбыл из заявки.

Как сообщает Football Hub, Чуже получил мышечную травму во время предматчевой разминки, поэтому вместо него в стартовом составе Днепра-1 вышел аргентинец Франциско Ди Франко.

Напомним, что следить за ключевыми событиями поединка Днепр-1 — Заря вы можете в видео онлайн-трансляции на Football.ua.