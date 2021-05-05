Украина

Вашему вниманию трансляция поединка 25-го тура чемпионата Украины.

В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 на своем поле сыграет против луганской Зари, которая еще имеет минимальный шанс на второе место в УПЛ.

После 24 туров Заря занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от Шахтера на четыре очка, а позади в шести баллах Колос. В активе Днепра-1 29 очков и комфортное восьмое место. В матче первого круга была зафиксирована победа Зари со счетом 3:1.

Следить за событиями поединка Днепр-1 и Заря вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 5 мая, в 19:00 по киевскому времени:

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