Поляк сыграл в юбилейном поединке.
Томаш Кендзера, ФК Динамо
05 мая 2021, 20:18
В рамках 25-го тура УПЛ киевское Динамо сыграло в нулевую ничью с Мариуполем.
Этот матч стал юбилейным не только для Дениса Гармаша, который сыграл 300-й матч за клуб.
Также свой сотый поединок в УПЛ провел и польский защитник Томас Кендзера.
Свой первый матч Кендзера сыграл еще в 2017 году. С тех пор он забил четыре гола и отдал 13 голевых передач.
Отметим, что матч против Вильярреала стал для Кендзеры 150-м в футболке Динамо во всех турнирах.
Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Динамо — Мариуполь вы можете в обзоре на Football.ua.