Украина

Поляк сыграл в юбилейном поединке.

В рамках 25-го тура УПЛ киевское Динамо сыграло в нулевую ничью с Мариуполем.

Этот матч стал юбилейным не только для Дениса Гармаша, который сыграл 300-й матч за клуб.

Также свой сотый поединок в УПЛ провел и польский защитник Томас Кендзера.

Свой первый матч Кендзера сыграл еще в 2017 году. С тех пор он забил четыре гола и отдал 13 голевых передач.

Отметим, что матч против Вильярреала стал для Кендзеры 150-м в футболке Динамо во всех турнирах.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Динамо — Мариуполь вы можете в обзоре на Football.ua.