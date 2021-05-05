Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла и Десна расписали боевую ничью в Полтаве.

Команды обменялись забитыми мячами, однако выявить сильнейшего им так и не удалось.

Видео голов и обзор матча:

Ворскла — Десна 1:1

Голы: Тилль,18 – Гитченко, 54.

Ворскла: Ризнык, Яворский, Чеснаков Владимир, Сапай, Якубу, Ребенок (Кане, 58), Пуцлин, Тилль, Скляр, Степанюк, Кулач.

Десна: Паст, Тамм, Ермаков, Домбровский, Арвеладзе (Картушов, 81), Калитвинцев, Гитченко, Сухоцкий, Гуцуляк, Конопля, Дегтярёв (Безбородько, 46)

Предупреждения: Якубу (62), Сапай (90) – Конопля (39), Тамм (69), Гуцуляк (93).

Удален: Якубу (86, вторая желтая карточка)