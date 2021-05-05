Украина

Специалист — об игре с "черно-белыми".

Главный тренер Днепра-1 поделился мнением о матче против луганской Заря, который завершился победой "мужиков" со счетом 0:1.

"В первую очередь, поздравляю Зарю с победой. Получился хороший матч с тренерской точки зрения. Это были шахматы, схема на схему. Для них была неожиданной наша схема, мы впервые сыграли таким образом. Достаточно агрессивно накрывали их и пытались навязать свою игру.

В первом тайме со стороны Зари было всего два обострения, так же и у нас было 2-3 выхода в контратаки. Была ничейная игра. Могу сказать, что мы были довольны энергией и тактической грамотностью команды, структурой.

Всем командам Заря навязывает свою игру и создает много моментов, но сегодня матч получился без моментов с обеих сторон. Вспомнить можно разве что удар в штангу".

"Нет ли претензий к арбитру за компенсированное время? Думаете мы сделали бы за три минуты то, что не смогли за 93? У нас был контроль хода матча. Тактический замысел получался. Мы быстро перестроились на схему с тремя центральными защитниками, показали ребятам важные коридоры у соперника, где надо прессинговать высоко, а где низко.

Это за пару дней теоретических занятий и 1 или 2 тренировки. Думали, это будет эффективным против ромба, в который играет Заря. Так и получалось. И обидно, что мы сами себе на ровном месте привезли поражение. Но, повторюсь, это урок для нас, и будем умнее в следующем матче", — сказал Йовичевич.

Видео гола и обор матча Днепр-1 — Заря можно смотреть на Football.ua.