Украина

На счету футболиста еще нет матчей на "взрослом" уровне.

Согласно информации на официальном сайте луганской Зари, клубу удалось достичь соглашения о трансфере юного футболиста группы атаки из бразильского Ботафого.

Речь идет о бразильском нападающем Да Силва Карвальо Гильерме Энрике, или просто — Гильерме, которому в день начала чемпионата Европы-2020 исполнится 18 лет.

Ранее в своей карьере, данный футболист прославился исключительно матчами за юношеские команды Ботафого возрастом до 17-и лет (30 матчей, 7 голов) и 20-и лет (2 матча, 2 гола).

Контракт с Гильерме подписан сроком на 3 года.