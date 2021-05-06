Украина

Бразильский защитник продолжит свои выступления в Украине.

Заря на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Жуниньо.

Руководство клуба полностью удовлетворено выступлениями 25-летнего бразильца, поэтому стороны решили продлить контракт еще на три года — до лета 2024 года.

Прежнее соглашение футболиста было рассчитано до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Жуниньо провел 13 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, вчера, 5 мая, Заря победой над Днепром-1 (1:0) гарантировала себе медали в УПЛ.