Украина

Команда Лавриненко набрала три очка благодаря голу Бартуловича.

Ингулец в рамках 25-го тура чемпионата Украины принимал на своем поле Львов и выиграл со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Младен Бартулович уже на 11-ой минуте после передачи Козака, чем принес своей команде победу.

Ингулец - Львов 1:0

Гол: Бартулович, 11

Ингулец: Крынский — Балан, Салем, Павлов, Квасный — Кучеренко — Васин (Плохотнюк, 43), Запорожец (Янаков, 72), Бартулович (Коваленко, 46), Козак (Щедрый, 46) — Сичинава (Шевцов, 74)

Львов: Костик — Лобай, Махмутович, Михуоби, Бусько (Крушинский, 46) — Ременяк (Грисьо, 67), Брикнер, Сабино, Казлаускас — Захаркив (Семенов, 67) — Ныч

Предупреждения: Козак, Янаков, Балан — Ныч, Бусько, Михуоби, Казлаускас, Чиряк, Романчук