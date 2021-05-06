Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Футболисты Ингульца, фото ФК Ингулец
06 мая 2021, 21:48
В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги Ингулец одержал минимальную победу над ПФК Львов.
Главным героем встречи смело можно назвать Младена Бартуловича, который стал автором единственного гола в данном противостоянии.
Обзор матча:
Ингулец - Львов 1:0
Гол: Бартулович, 11
Ингулец: Крынский — Балан, Салем, Павлов, Квасный — Кучеренко — Васин (Плохотнюк, 43), Запорожец (Янаков, 72), Бартулович (Коваленко, 46), Козак (Щедрый, 46) — Сичинава (Шевцов, 74)
Львов: Костик — Лобай, Махмутович, Михуоби, Бусько (Крушинский, 46) — Ременяк (Грисьо, 67), Брикнер, Сабино, Казлаускас — Захаркив (Семенов, 67) — Ныч
Предупреждения: Козак, Янаков, Балан — Ныч, Бусько, Михуоби, Казлаускас, Чиряк, Романчук