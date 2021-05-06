Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Минай - Шахтер
06 мая 2021, 22:55
В скандальном поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер разгромил Минай и оформил "серебро" чемпионата.
Подопечные Луиша Каштру отправили четыре безответных мяча в ворота соперника, который покидает элиту украинского футбола.
Видео голов и обзор матча:
Минай — Шахтер 0:4
Голы: Степаненко, 29, 81, Соломон, 53, Майкон, 70
Минай: Попович — Маембе, Матич, Лопыренок, Сакив — Хахлев (Снижко, 58) — Бойко (Кныш, 63), Малепе, Пиняшко, Багайоко (Ахмедзаде, 59) — Огбонная.
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава (Витао, 21), Корниенко — Майкон (Судаков, 75), Степаненко — Тете, Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Соломон (Фернандо, 70) — Дентиньо (Вьюнник, 74).
Предупреждение: Степаненко.