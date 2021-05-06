Украина

Игра, которая вообще могла не состояться, завершилась со счетом, который многие называли "заблаговременно прогнозируемым" из-за аномальных ставок.

Как бы странно это не звучало, но донецкий Шахтер имел возможность досрочно оформить "серебряные" медали украинской Премьер-лиги лишь в предпоследнем туре текущего сезона. Для выполнения этой задачи "горнякам" был необходимо обыграть закарпатский Минай в номинально гостевом поединке на НСК Олимпийский, однако в этой игре все пошло не по плану с самого начала. Впрочем, последнее утверждение можно оставить на оценку тому, кто эти самые "планы" хотел построить/успешно построил.

Еще не раздался стартовый свисток арбитра Владимира Новохатнего, а уже грянул скандал. Закарпатский коллектив приехал на стадион за полчаса до начала матча, не вышел вовремя на разминку, и забаррикадировался в раздевалке. Чего-чего, а такого наш футбол если и видел, то точно не на уровне "элиты" или достаточно давно. И это при том, что полноценно объяснить причины такого демарша никто так и не взялся, хотя была информация о возможном подставном характере дуэли.

И все-таки, худо-бедно, но футболистов Миная удалось вытолкать на поле, спустя более получаса от изначально запланированного начала матча. И даже удалось гостям что-то показать, на фоне банального отсутствия полноценной разминки. Впрочем, есть домыслы, что и Шахтер уже потерял интерес к своей жертве, пока та "мариновалась" в раздевалках НСК Олимпийский. Так или иначе, но коллектив Луиша Каштру сыграл в слишком прямолинейный футбол, а мышечное повреждение у Давида Хочолавы на 21-й минуте стало редким поводом поговорить о чем-нибудь, кроме скандальной ситуации.

Забавно, но как только Шахтер потерял одного из своих бойцов в обороне, "горняки" практически сразу дожали оппонентов. Простая подача от Додо с правого фланга на 29-й минуте завершилась ударом головой от Степаненко практически с лицевой границы штрафной, но даже для такой существенной дистанции точность и сила исполнения были на наивысшем уровне. Повторить успехи партнера, но с куда более близкой дистанции, намеревался через несколько минут Дентиньо, но его завершение со второго этажа приняла на себя левая штанга.

Редкие моменты у ворот плавно перенесли нас во вторую половину матча, где дончане продолжали гнуть линию не самого выразительного футбола, а соперники не справлялись даже с предложенным объемом нагрузки. На 53-й минуте Додо удачно сыграл в передачу на ход правым флангом для Тете, после чего нападающий уложил Сакива на замахе, и подал на дальнюю штангу, куда своевременно набежал Соломон.

Шахтер дал оппонентам немного почувствовать мяч в ногах, но Минай слишком увлекся розыгрышем на своей половине, результатом чего стала ошибка Поповича при передаче из штрафной, которая подарила мяч для Фернандо. Дентиньо забрал отскок из борьбы партнера по команде против Малепе, после чего сбросил под удар набегавшему Майкону. И, чтобы уже не отходить от сути дела, Додо оформил вторую голевую передачу на Степаненко, совершив диагональный рейд по чужой штрафной на 81-й минуте.

Закарпатская команда была разобрана без особых усилий со стороны соперников, но все равно что-то пыталась придумать в атаке. Скудными и безрезультатными были эти усилия, поэтому итог очевиден — команды Николая Цымбала в следующем сезоне УПЛ мы уже не увидим, а стоит ли поздравлять с "серебром" Шахтер?

В последнем туре закарпатский Минай завершит сезон домашней игрой против полтавской Ворсклы, а донецкий Шахтер сыграет на этой же арене против петровского Ингульца.Минай —0:4Степаненко, 29, 81, Соломон, 53, Майкон, 70Попович — Маембе, Матич, Лопыренок, Сакив — Хахлев (Снижко, 58) — Бойко (Кныш, 63), Малепе, Пиняшко, Багайоко (Ахмедзаде, 59) — Огбонная.Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава (Витао, 21), Корниенко — Майкон (Судаков, 75), Степаненко — Тете, Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Соломон (Фернандо, 70) — Дентиньо (Вьюнник, 74).Предупреждение: Степаненко.