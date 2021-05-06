Украина

Украинский специалист высказался об идее создания Суперлиги.

Проект Суперлиги прожил несколько дней, однако он успел наделать шуму в информационном пространстве. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением касательно создания турнира подобного формата, который так и сумел воплотиться в жизнь.

"Вот так уничтожается футбол, традиции. Я не понял изобретенную ими формулу. Футболу нужны развлечения и деньги, но, как сказал Гвардиола, нет смысла создавать турнир, из которого нельзя вылететь".

"Проект представлен очень плохо, это разрушило бы такие страны, как моя, и многие другие, в которых родились великие таланты. И это нанесло бы ущерб культуре футбола".

"Модель Лиги чемпионов изменили с течением времени, но она дает всем возможность участвовать", — приводит слова Шевченко TUTTOmercatoWEB со ссылкой La Repubblica.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет УЕФА на заседании принял решение не наказывать клубы-основатели Суперлиги за свои действия. В числе этих команды оказались Арсенал, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Ливерпуль, Интер, Милан, Ювентус, Реал Мадрид, Атлетико и Барселона.