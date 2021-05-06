Украина

Наставник Миная высказался о вылете своей команды из УПЛ.

В скандальном поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер разгромил Минай и оформил "серебро" чемпионата. Главный тренер закарпатского клуба Николай Цымбал поделился эмоциями от данного противостояния, результат которого стоил его команде места в элите украинского футбола.

"По первому тайму хотелось бы поблагодарить ребят за то, что выполнили установку. Они хорошо перемещались по полю, успевали перекрывать футболистов «Шахтера», которые вышли и не быстро играли. Этот темп позволял нам успевать перестраиваться в обороне. Были хорошие контратаки, чтобы забить гол, но, увы, не попадали по воротам. Во втором тайме мы начали больше идти вперед, потому что понимали, что нам нужно отыгрываться, зарабатывать очки, чтобы спастись от вылета. Появлялось свободное пространство у футболистов Шахтера, у которых большое мастерство, и они этим умело воспользовались".

"Отсутствие Милевского? У Артема проблема с приводящей мышцей, что не позволило ему быть в боевой готовности. А на эту игру нужны были только здоровые футболисты. И хотелось бы говорить не только об Артеме, а обо всей команде. Очень много травмированных. В конце сезона наш лазарет – полноценный еще один состав", — приводит слова Цымбала официальный сайт Шахтера.

Затем наставнику Миная задали вопросы касательно того, что изначально команда отказывалась выходить на поле, поэтому матч с Шахтером стартовал на полчаса позже.

"Этот момент я не буду комментировать. Я хочу говорить только о футболе, об игровых моментах. А что касается околофутбольных тем, думаю, что руководство даст официальную позицию клуба".

"История с договорными матчами? Какие матчи? Я не могу сегодня упрекнуть ни одного футболиста, который вышел на футбольное поле, что он не отдавался, что-то делал так, чтобы голы специально залетали. Я, наоборот, благодарен игрокам: они выкладывались, они большие молодцы, что в этой сложной ситуации вышли на поле и отдавались полностью. Мастерство – это уже второй вопрос. Не могу как-то прокомментировать то, о чем вы спрашиваете, не вижу в этом логики", — добавил специалист.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Минай — Шахтер вы можете на Football.ua.