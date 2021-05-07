Украина

Официальных объяснений от УАФ пока нет.

Вратарь луганской Зари получил красную карточку в перенесенном матче 10-го тура УПЛ против Олимпика.

УАФ разобрала эпизод столкновения боснийца с Ибрагимом Каргбо-младшим, однако не объявила решение касаемо срока дисквалификации.

Вратарь уже пропустил два поединка (против Миная и Днепра-1) и, вероятно, отбыл дисквалификацию, так как пропал из раздела "отстраненные" на сайте УПЛ.

Таким образом Василь, судя по всему, поможет луганчанам в игре против Александрии в 26-м туре и в финале Кубка Украины против киевского Динамо.

Что касается других футболистов "черно-белых", то игру против Александрии пропустят Аллахьяр Сайядманеш и Виталий Вернидуб.