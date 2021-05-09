Украина

Коуч покидает Шахтер после двух сезонов.

Луиш Каштру после поединка против Ингульца заявил, что покидает донецкий Шахтер. Специалист тепло опрощался с клубом и фанатами.

"Признаю неудачу сезона. Одна из миссий тренера – брать на себя ответственность за то, что происходит с командой. Но жизнь тренера идет намного дальше, чем результаты. Знаю, что намного легче хвататься за цифры, суммировать их и понимать, к чему они приводят. Сложнее понимать проект клуба. Потому что мы не хотим строить дом и чтобы люди в нем жили. Либо идет постройка, либо дом уже построен и там уже живут. Все делается пошагово. Конечно, постройка идет с большим количеством проблем.

Понимаю, что клуб переживает определенную смену поколений. Сезон этому и посвятился. Вот сегодня мы закончили с Трубиным, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко. Четыре игрока очень молодого возраста. В полузащите – Судаков и Маркос Антонио. Ребята очень молодые – Соломон, Тете, Фернандо, Вьюнник. Будущее у Шахтера есть. Но чтобы запустить его – нужно часто через многое проходить. Конечно, команда становится нестабильной из-за этого. Она не может добиваться постоянных побед с молодыми игроками. Конечно, молодые больше ошибаются, чем опытные, это нормально".

"Отец в 22 года не то же самое, что отец в 40 лет. Это опыт жизни, который потом позволяет им справляться с самыми сложными ситуациями. Но молодые для этого и есть. Нам нужно строить. И эта стройка в Шахтере идет полным ходом. Будет сложно, но тренеры должны понимать, какая ответственность.

Когда брался за проект, знал, каковым он будет. Я полностью ему отдавался. Так я и поступал. И сейчас я с чистой совестью очень счастлив тем, что я сделал для «Шахтера». 1/8 и полуфинал ЛЕ – фантастика, поздравляю игроков. Второе место в этом сезоне, которое приводит в ЛЧ – отлично. В прошлом году стали чемпионами. Другой состав – другой состав. Другая команда – другая команда. Но жизнь такова. Нельзя все смешивать. И нельзя говорить, что мы переживаем смену поколений и будем постоянно побеждать. Невозможно побеждать одним и тем же образом, удерживать стабильность".

Хочу пожелать Шахтеру огромного счастья, побед. Поздравить президента за ту смелость, которая у него есть, удерживать такой проект, развивать его.

"Не могу сейчас делать более глубокий анализ, нужно намного больше времени. В любом случае это проект, который требует большой смелости каждого элемента Шахтера. Сейчас до свидания с большими пожеланиями удачи для болельщиков Шахтера, всех, кто любит клуб. Для меня большая честь быть частью Шахтера.

Это была фантастика, какие моменты мы здесь проживали. Прожили отличнейшие два сезона ЛЧ. Сыграть вничью с Манчестер Сити, выиграть у Аталанты, выбить Динамо Загреб, Реал в этом году дома и на выезде, приехать в Милан и выбить Интер из еврокубков – это круто. Мы можем строить и побеждать. Но это сложно. Выигрывать постоянно сложно. В любом случае это до свидания, но со счастливой душой. Я здесь провел два года. Всегда отдавался, подключался к проекту, всегда старался его реализовывать, следовать каждому шагу".

"Даже в самые сложные моменты чувствовал, что мое присутствие всегда поддерживалось. Даже в самые сложные моменты. И я прожил очень много хороших и очень сложных моментов. Вы знаете об этом. В матче против «Александрии» мы остались практически без линии обороны за 15 минут до начала.

Очень счастлив, что представлял такой клуб, как Шахтер. Это очень большая честь для меня. Спасибо большое за вашу искренность, за то, как меня поддерживали. Пусть все хорошие моменты запомнятся вам и фанатам Шахтера", — сказал Каштру.

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