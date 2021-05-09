Украина

Функционер выразил свое мнение о приходе Мирчи Луческу в киевский клуб.

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов высказался касаемо прихода Мирчи Луческу на пост тренера киевского Динамо.

"Это его выбор, его право. Вы понимаете, в чем вопрос – он же профессионал. Смотрите, контракт у него закончился? Закончился. Мы новый контракт не предложили? Не предложили. Он готов был остаться? Готов был расстаться? Мы готовы и выбрали немножко другой путь.

Сказать, что мы выбрали неправильный, и я тогда принял неправильное решение, что там менеджмент, кто-то там сбил с толку – это вообще неправильно. Как можно считать… Мы приняли решение, пригласили Паулу Фонсеку, и мы выиграли 3 чемпионата подряд. Мы все выиграли и с большим-большим отрывом. Значит мы приняли правильное решение.

У Луческу нет пожизненного контракта, что он даже когда перестал быть главным тренером Шахтера, что мы ему дали еще на 10 лет или на 20 лет, что он должен представлять какие-то интересы Шахтера. Нет, Луческу – свободный человек, это его право, его выбор и его ответственность. И братья Суркисы — это другой клуб, вправе пригласить и пригласили, угадали, вышли из плохого психологического состояния, и на сегодняшний день они празднуют заслуженное чемпионство. Молодцы".

"Общаюсь ли я с Луческу? Нет, с Мирчей мы давно не общались… Вы понимаете, братья Суркисы четыре года не выигрывали чемпионство. А до этого два года выиграли, а до этого пять лет опять не выигрывали. Тяжело психологически. И их понять можно и нужно. И уважать есть за что, ведь все-таки, ребята не сдаются, сражаются, ставят перед собой амбициозные цели, и в качественных руках гордо несут имя киевского Динамо.

Для национального чемпионата очень здорово, что у них чемпионские амбиции. Если у них серебро, они расстроены, год, два, три, пять, неважно – они расстроены, они недовольны этим. Они всегда перед собой ставят только чемпионские амбиции. Точно так же и мы", — сказал Ахметов.

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