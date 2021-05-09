Украина

Президент "горняков" оценил прошедший сезон УПЛ.

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов прокомментировал итоги завершившегося сезона-2020/21 УПП.

"Произошло то, что мы не стали чемпионами Украины. И очень хорошо, что впервые за пять лет. Это говорит о том, что Шахтер выигрывал четыре года золотые медали чемпионата Украины. За эти пять лет мы проделали хорошую, качественную работу. Я ожидал, что в этом году мы не выиграем чемпионат. И об этом с друзьями, коллегами делился.

В какой момент я это почувствовал? Когда мы закончили чемпионат, сидели с друзьями, я сказал о том, что, думаю, следующий мы не выиграем. Они думали, что шучу. Но я, кстати, не шутил. Интуиция такая была.

Когда в Динамо пришел Мирча, наоборот думал, что это поможет нам стать чемпионами. Я даже подумал, что, может, футболисты разозлятся, будут по-другому относиться, и мы выиграем чемпионат. Мы играли плохо и заслуженно проиграли. Киевское Динамо играло очень хорошо — и заслуженно выиграло", — сказал Ахметов.

Напомним, после заключительного матча против Ингульца главный тренер Шахтера Луиш Каштру заявил об уходе из клуба.