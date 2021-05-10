Украина

Наставник Динамо прокомментировал выступление его команды в заключительном матче чемпионата.

В рамках последнего тура украинской Премьер-лиги в сезоне-2020/21 киевское Динамо отправилось на гостевой поединок против ковалевского Колоса, в котором сумело продлить свою беспроигрышную серию на внутренней арене до 19-и матчей кряду (3:0).

На послематчевой пресс-конференции главный тренер чемпионов Украины Мирчи Луческу поделился впечатлениями от выступления его команды в данном отдельно взятом поединке, сезоне в целом, а также очертил ближайшие цели для его команды.

"Сегодня была встреча двух соперников, которые уже не нуждались в завоевании очков — это, в основном, было противостояние амбиций. В прошлом сезоне Динамо проиграло Колосу, а в этом — дважды сыграло вничью. Я знал, что будет сложная игра с неуступчивым и мотивированным соперником, поэтому настраивал ребят на тяжелый матч с большим количеством борьбы.

Первый тайм получился достаточно сложным, но во второй половине мы сыграли лучше. Прежде всего — в плане организации игры. Кроме того, и в индивидуальном плане наши футболисты сказали свое слово. Настраивал ребят на чемпионскую игру, что они и показали сегодня.

Сказал им, что только сегодня для нас заканчивается чемпионат. Когда нам вручали награды, это был всего лишь праздник, а чемпионат мы должны были заканчивать сегодня хорошей, чемпионской игрой", — подытожил румынский специалист.

Также, Луческу ответил на вопрос об отмене турнира дублирующих составов со следующего сезона: "Это очень сложный момент. Игроков в 19 и 21 год нужно очень внимательно растить через матчи и тренировки. Не все команды и тренеры могут позволить себе играть только с одной молодежью, когда есть зависимость от результатов. Очень важно не растерять молодых игроков.

Посмотрите, например, на Колос: у них было 5-6 футболистов старше 30 лет. Это очень опытные исполнители. Они сформировали такую ​​команду, чтобы достичь результата. В то же время очень сложно играть только с молодыми футболистами.

Игроков в 19-21 год нельзя отправить в какую-то низшую лигу, ведь там свои сложности, играют взрослые футболисты. Поэтому будет сложнее сохранять этот пласт молодых игроков.

Ванату, который выиграл чемпионат дублеров и стал в нем лучшим бомбардиром, сложно перейти на такой уровень. Во взрослом футболе очень трудно играть против опытных и зрелых мужчин. В Шахтере я очень внимательно следил за такой ситуацией с бразильцами.

Это сложный момент воспитания и подготовки игроков, когда в 17-19 лет их нужно вовремя интегрировать в команду. Это очень сложно для главного тренера. Здесь важно понимание президента клуба, который должен думать так же, как и тренер — чтобы был и результат, и внедрение молодых кадров в состав команды".

В завершении беседы с журналистами румынский наставник киевского Динамо передал поздравления в адрес его бывшей команды, донецкого Шахтера, с очередной памятной датой в истории: "Хотел бы поздравить Шахтер с 85-летием клуба. Я долго работал и жил там, я — часть истории Шахтера. Хотел бы поздравить всех с этой датой. Это сентиментальная часть моей жизни, которую я провел в Донецке".

Динамо Киев завершило сезон украинской Премьер-лиги с "золотыми" медалями, поэтому в следующем году будет представлять нашу страну на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.