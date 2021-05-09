Украина

Киевляне померяются силами с луганской Зарей.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу заявил, что Владимир Шепелев и Александр Андриевский не помогут клубу в матче против луганской Зари в финале Кубка Украины.

"К сожалению, ни Андриевский, ни Шепелев не смогут участвовать в финале Кубка Украины. Они оба травмированы, но, надеюсь, будут готовы к началу сборов.

Поэтому сегодня у меня были переживания по поводу опорной зоны – у нас оставались только Сидорчук и Шапаренко. И когда Шапаренко упал и не сразу смог встать, я переживал, поэтому быстро провел замену".

Также Луческу рассказал о подготовке команды к финалу Кубка Украины.

"Играем против очень хорошей команды, которая тоже будет выступать в еврокубках. Вопрос тут не только в том, что Заря уже несколько лет борется за то, чтобы подняться выше третьего места, но и в том, что эта команда хорошо играет в Европе. Поэтому нас ждет не только сражение за Кубок Украины, но и противостояние в очном поединке с сильным соперником.

Каждый будет бороться за свое место под солнцем. Думаю, как и в сегодняшнем матче, нас ждет очень интересная игра в финале, ведь это будет соревнование не только команд, но и игроков. Победа будет важна не только в плане завоевания кубка, но и в плане роста каждой из команд", — сказал Луческу.

Напомним, главный матч сезона в Кубке страны состоится в четверг, 13-го мая в Тернополе.