Украина

За бразильского защитника придется выложить около восьми миллионов евро.

Защитник Палмейраса Ренан Виктор да Силва может продолжить свою карьеру в украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, в услугах 18-летнего бразильца интересуется киевское Динамо, которое готово сделать предложение по футболисту предстоящим летом.

Также отмечается, что руководство Палмейраса намерено выручить на трансфере игрока около 8-10 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года.

В нынешнем сезоне Ренан провел девять поединков в основной команде, в которых отметился одним голом.

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