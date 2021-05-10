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Колос — Динамо Киев, фото ФК Динамо Киев
10 мая 2021, 11:41
Киевское Динамо сумело завершить чемпионский для себя сезон на мажорной ноте, обыграв в гостевом поединке ковалевский Колос со счетом 3:0, благодаря чему коллектив Мирчи Луческу довел победную серию до 19-и матчей кряду.
Обзор матча:
Альтернативный плеер:
Колос — Динамо Киев 0:3
Голы: Гармаш, 45+1, Шапаренко, 57, Миколенко, 65
Колос: Волынец — Золотов, Гавриш (Ильин, 68), Новак, Петров, Черноморец — Антюх (Сорокин, 68), Задоя, Ориховский (Нгамба, 56), Чурко (Салабай, 90+1) — Лысенко (Хлебас, 56).
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Караваев (Цыганков, 59), Гармаш (Леднев, 72), Шапаренко (Дуэлунд, 81), Родригес (Сидклей, 72) — Беседин (Ванат, 81).
Предупреждения: Гавриш, Нгамба, Золотов — Сидорчук, Попов.