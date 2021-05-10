Украина

На счет украинского хавбека 26 забитых мячей в чемпионате Украины.

В матче заключительного 26-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо в гостях уверенно обыграло Колос (3:0).

В этом противостоянии принял участие полузащитник "бело-синих" Денис Гармаш, который вышел в стартовом составе киевлян и смог отметиться голом в концовке первого тайма.

Для Гармаша этот гол стал 26-м в составе Динамо в рамках матчей чемпионата Украины. Благодаря этому он вошел в топ-20 бомбардиров столичной команды в УПЛ.

По числу голов в матчах УПЛ Гармаш обошел Дьюмерси Мбокани и Беньямина Вербича, у которых по 25 мячей. Также он сравнялся с Александром Хацкевичем и Виталием Бульяским.

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