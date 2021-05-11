Украина

Наставник покорил сердца фанатов неожиданным рывком вместе с командой в концовке сезона.

Как сообщает официальный сайт ПФК Львов, клубу удалось заключить трехлетнее соглашение с Анатолием Бессмертным, который ранее принял команду под свое руководство в заключительной части сезона и добился с ней достаточно солидных результатов.

Розыгрыш украинской Премьер-лиги образца сезона-2020/21 "золотые львы" завершили на восьмой строчке турнирной таблицы, хотя длительный период времени находились непосредственно на последней позиции.

При этом, футбольный год Львов завершал с выдающейся серией из шести матчей без поражений, добыв две ничьих и четыре победы, одна из которых пришлась на поединок против донецкого Шахтера (3:2).

Стоит отметить, что львовский клуб стал для Анатолия Бессмертного пятым в его профессиональной тренерской карьере. Ранее 52-летний специалист работал во главе ПФК Сумы, ФК Полтава, Полесья и Черкащины.